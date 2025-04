Viele Menschen auf dem Land sind auf ein Auto angewiesen. Eine Umfrage zeigt, was die Freude am Fahren trübt.

Potsdam - Die Brandenburger zeigen sich einer repräsentativen Umfrage zufolge besonders unzufrieden mit den Straßen im Bundesland. In der jährlichen Mobilitätsumfrage der HUK Coburg beklagten 38 Prozent der befragten Brandenburger, dass die größten Sicherheitsrisiken für Autofahrer durch den Zustand der Verkehrswege verursacht würden. Das sei der höchste Wert im Bundesländervergleich, hieß es von der Versicherung. Im Bundesschnitt stimmten nur 32 Prozent dieser Aussage zu. In Bremen und Baden-Württemberg war der Wert mit 28 Prozent am niedrigsten.

Auch das Angebot im öffentlichen Nahverkehr bewerteten viele Brandenburger schlecht. Hinzu komme für viele ein Gefühl der Unsicherheit beim Nutzen der Angebote von Bus und Bahn.