Potsdam - Die Brandenburger Grünen halten ein subventioniertes Deutschlandticket für 29 statt 49 Euro für finanzierbar. Der Verkehrspolitiker Clemens Rostock verwies am Dienstag in Potsdam darauf, dass für das Abonnement für Azubis beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in diesem und dem nächsten Jahr je 7,2 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen seien. Dafür könnten allein 30.000 Deutschlandtickets für 29 Euro subventioniert werden, argumentierte Rostock.

Für das Mobilitätsticket für Empfänger etwa von Bürgergeld seien 3,4 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen, wofür gut 14.000 Deutschlandtickets für 29 Euro möglich seien. Hinzu komme, dass das Abo für über 65-Jährige für 54,50 Euro im Monat wegen des Deutschlandtickets nicht mehr attraktiv sei und die Subventionierung nicht mehr gebraucht werde.

Der Grünen-Politiker sieht für ein 29-Euro-Ticket durchaus Aufgeschlossenheit in Berlin und beim Koalitionspartner SPD in Brandenburg: „Wir bemerken doch in letzter Zeit deutlich Bewegung.“ Gesellschafter des VBB sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie die 14 Landkreise und vier kreisfreien Städte in Brandenburg.

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hatte im März erklärt, dass im VBB flankierende Angebote neben dem Deutschlandticket geprüft werden. Das Ticket für 49 Euro gilt seit 1. Mai als einfaches Pauschalangebot überall im Nahverkehr.