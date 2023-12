Potsdam - Im Brandenburger Landtag soll am Donnerstag (11.00 Uhr) über den neuen RBB-Staatsvertrag abgestimmt werden. Mit dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg sollen unter anderem die Aufsichtsgremien gestärkt und für Entscheidungsträger Sorgfaltspflichten und Haftungsregeln eingeführt werden. Das Gehalt der Intendantin soll gedeckelt, Alleingänge der Intendanz sollen verhindert werden. Der RBB war im Sommer 2022 in eine Krise um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und Verschwendung gestürzt.

Neben Brandenburgs Parlament will auch das Berliner Abgeordnetenhaus am Abend über den Vertrag entscheiden. RBB-Intendantin Ulrike Demmer befürchtet mit dem Vertrag in Teilen einen Eingriff in die Unabhängigkeit des Senders.

Zudem soll im Landtag am Freitag (9.30 Uhr) die Klimapolitik Thema sein. Brandenburg leide bereits unter extremen Wetterereignissen, Trockenheit und Dürre, hieß es von der Grünen-Fraktion. Der Landtag solle daher über notwendige politische und finanzielle Stellschrauben diskutieren.