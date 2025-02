Nach der Bundestagswahl rechnet die Linkspartei in Brandenburg mit einem nachhaltigen Aufschwung - und sieht das Bündnis Sahra Wagenknecht am Ende.

Potsdam - Die Brandenburger Linke rechnet nach der Bundestagswahl mit einem dauerhaften Aufschwung der zuletzt krisengeplagten Partei. Das Comeback der Linken sei früher eingetreten als erwartet, sagte der Landesvorsitzende Sebastian Walter in Potsdam einen Tag nach der Bundestagswahl.

Die Linke gehört zu den Gewinnern dieser Bundestagswahl - auch in Brandenburg. Die Partei kam im Land auf 10,7 Prozent der Zweitstimmen. Am besten lief es für die Partei in Potsdam, wo sie mit 17,6 Prozent der Zweitstimmen vorn lag. Bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst verfehlte die Linkspartei den Einzug ins Landesparlament.

Walter bezeichnete die Linke als einzige soziale Opposition im Bundestag. Für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das in Brandenburg gemeinsam mit der SPD regiert, sieht er keine Zukunft: „Ich gebe dem BSW nicht mehr lange“, sagte Walter. „Wir als Linke stehen bereit, auch wieder Verantwortung zu übernehmen in diesem Parlament.“

Die Linke habe seit dem Wahltag wieder mehr als 5.000 Mitglieder in Brandenburg. Die Linke sei wieder so stark geworden, weil „wir uns konzentriert haben auf die entscheidenden Themen der Menschen“, meinte Walter. „Während alle anderen Parteien über Flüchtlinge reden und wer am schnellsten und am besten abschiebt, haben wir klar gesagt, um die Probleme in diesem Land zu lösen, muss man sich mit den Reichen und Mächtigen anlegen, und das tut nur die Linke.“