Eine Jet vom Typ F18 der US Marine parkt auf dem Luftwaffenstützpunkt Hohn. Er wird mit 7 weiteren Maschinen dieses Typs an der Übung Air Defender 23 teilnehmen.

Potsdam - Die Brandenburger Linke hat zum Protest gegen die ab kommender Woche geplante multinationale Militärübung „Air Defender 2023“ aufgerufen. „Gerade jetzt, wo wieder ein Krieg in Europa herrscht, sind Deeskalation und Diplomatie das Gebot der Stunde - nicht militärische Machtdemonstrationen“, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Aufruf. Daher ruft die Linke zu einer Friedenswanderung am kommenden Sonntag in der Kyritz-Ruppiner Heide auf. Auf dem Sielmann-Hügel wollen die erwarteten bis zu 150 Teilnehmer mit blauen Tüchern ein „Peace“-Zeichen bilden.

In der Heide hatten die sowjetischen Truppen bis 1993 den Truppenübungsplatz Wittstock betrieben und dann an die Bundeswehr übergeben. Pläne, den Platz als Luft-Boden-Schießplatz („Bombodrom“) zu nutzen, scheiterten auch am Widerstand von Bürgerinitiativen. Bei der Militärübung mit 25 Staaten sollen unter der Führung der deutschen Luftwaffe im deutschen Luftraum mehr als 250 Militärmaschinen die Verlegung von Luftstreitkräften üben.

Die Linke verurteilt in ihrem Aufruf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. „Wir fordern einen schnellstmöglichen Waffenstillstand und den vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Staatsgebiet“, hieß es. „Aber wir akzeptieren nicht, dass dieser Angriffskrieg von der Nato und ihren Verbündeten als Begründung für eine bisher beispiellose Militarisierung der Außenpolitik und eine neue Aufrüstungsspirale genutzt wird.“