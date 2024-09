Nach den ersten Schauern nach längerer Zeit schwärmten in Brandenburg zuletzt die ersten Pilzsucher aus. Diese dürften wenig Erfolg gehabt haben und müssen sich wohl noch etwas gedulden.

Bislang ist es für die meisten Pilze in Brandenburg nach Ansicht von Experten zu trocken.

Potsdam - Trotz kürzerer Regenschauer am Wochenende gibt es in Brandenburg bisher kaum Pilze. Es hätte mehr regnen müssen, sagte Pilzexperte Wolfgang Bivour aus Potsdam. Nach einer langen Trockenperiode wie zuletzt, dauere es zwei bis drei Wochen bis sich da etwas tue. „Es ist noch nichts zu sehen“, so Bivour.

Es sei bislang nicht feucht genug, betonte der Pilzexperte. Wenn es wieder kühler werde und feuchter Nebel etwas Wasser abgebe, würden sich die ersten Pilze auch ohne größere Niederschläge heraustrauen. Bislang sei es aber zu trocken. Auch in den kommenden Tagen soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Brandenburg kaum regnen. Die Temperaturen sind mit bis zu 27 Grad Celsius im Raum Potsdam für die Jahreszeit außergewöhnlich hoch.