In der dritten Februarwoche war es richtig kalt in Brandenburg. (Archivbild)

Potsdam - So trocken wie in Brandenburg ist der Winter nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in keinem anderen Bundesland gewesen. Insgesamt fielen demnach in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar im Schnitt 104 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag. Der Wert liegt unter dem Vergleichswert der Referenzperiode 1961 bis 1990 von 123 Litern pro Quadratmeter. Deutschlandweit zählten die Meteorologen 155 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag.

Mit einer Mitteltemperatur von 2,3 Grad Celsius fiel der Winter in Brandenburg deutlich milder aus als in der Referenzperiode (0,1 Grad). Erst in der dritten Februarwoche wurde es mit Schnee und Nachtfrösten laut Wetterdienst richtig winterlich.

Das Örtchen Manschnow im Landkreis Märkisch-Oderland meldete den Meteorologen zufolge am 18. Februar eine Temperatur von minus 17,6 Grad. Nur sechs Tage später wurde das Wetter mit landesweiten Höchstwerten von 14 bis rund 16 Grad allerdings wieder frühlingshaft. Die Sonne schien im Winter vergleichsweise viel: Sie war rund 182 Stunden zu sehen und liegt damit 32 Stunden über dem Referenzwert (150 Stunden).

Brandenburger Winter wärmer und trockener als Bundesschnitt

Deutschlandweit lag die Durchschnittstemperatur im Winter 2024/25 bei 2,1 Grad. Das waren 1,9 Grad mehr als im Durchschnitt der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen - und wärmeren - Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug das Plus 0,7 Grad. Basis sind erste Auswertungen von rund 2.000 Messstationen.

Für Meteorologen geht der Winter in jedem Jahr vom 1. Dezember bis zum 28. Februar. Auch aus statistischen Gründen berechnen die Forscher ihre Daten in ganzen Monaten. Der kalendarische Frühlingsanfang wechselt, denn er hängt vom Sonnenstand ab: Die Sonne steht an diesem Termin senkrecht über dem Äquator. In diesem Jahr beginnt der Frühling im Kalender am 20. März.