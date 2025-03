Die FDP wollte mit ihrem Spitzenkandidaten Zyon Braun wieder in den Landtag einziehen, doch die Liberalen verpassten die Fünf-Prozent-Hürde. Nun hat Braun erneut für den Landesvorsitz kandidiert.

Brandenburgs FDP-Landeschef Zyon Braun bleibt an der Spitze

Eberswalde - Die Brandenburger FDP hat ihren Landesvorsitzenden Zyon Braun im Amt bestätigt. Der 30-Jährige erhielt beim Landesparteitag in Eberswalde 76,6 Prozent der Stimmen, wie ein Sprecher mitteilte. Braun hatte keine Gegenkandidaten.

Der gebürtige Templiner führt die FDP seit 2021. Seit 2023 gehört der Bankfachwirt dem Bundesvorstand der Freien Demokraten an. Die FDP war bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die Liberalen erreichten nur 0,8 Prozent der Zweitstimmen. Braun wollte die FDP nach zehn Jahren wieder in den Landtag führen und mitregieren.