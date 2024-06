Potsdam - Dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl zieht die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg Bilanz. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will mit seinen Stellvertretern, Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), am Dienstag (Pk 14.15 Uhr) die Regierungszeit von 2019 bis 2024 bewerten. Die Kenia-Koalition war vor fünf Jahren unter dem Motto „Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit“ angetreten. Die Regierungszeit stand im Schatten von Krisen - erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Die Ansiedlung der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin mit inzwischen rund 12.000 Arbeitsplätzen sieht die Koalition als großen Gewinn.

Mehrere Vorhaben setzten die drei Partner in die Tat um. SPD, CDU und Grüne hatten vereinbart, die Zahl der Polizisten, Richter und Staatsanwälte zu steigern, den Mindestlohn für öffentliche Aufträge zu erhöhen, keine neuen Braunkohletagebaue zu schaffen und Kitas spätestens ab 2024 vom dritten Lebensjahr an beitragsfrei zu stellen. Einiges bleibt offen, so etwa die geplante Novelle des Jagdgesetzes. Für Streit sorgte mehrfach die Innenpolitik. Die Grünen wandten sich gegen deutlich mehr Kompetenzen der Polizei und eine verschärfte Migrationspolitik. Die Opposition - AfD, Linke und Freie Wähler - stellte der Koalition mehrfach ein schlechtes Zeugnis aus und sieht aus unterschiedlichen Gründen Defizite.