Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich für eine Olympia-Bewerbung Deutschlands eingesetzt. „Berlin will sich erneut an einer nationalenBewerbung beteiligen, Brandenburg könnte davon profitieren. Das gäbe einen starkenImpuls für unser Land. Deshalb sage ich "Ja" zu Olympischen und Paralympischen Spielenin der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“, sagte der SPD-Politiker beim Empfang der Brandenburger Teilnehmer an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris im „Haus des Sports“ am Luftschiffhafen in Potsdam am Donnerstagabend.

Ministerpräsident Woidke hatte gemeinsam mit dem Landessportbund Brandenburg sowie der Sporthilfe Brandenburg nach Potsdam eingeladen und freute sich auch über den Geist der Spiele: „Paris hat gezeigt, welch verbindende Kraft, welche Leidenschaft von Olympischen und Paralympischen Spielen ausgehen kann.“

Mehr als 40 Aktive wurden vor geladenen Gästen aus Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geehrt. Insgesamt zwölf Medaillen, darunter fünf goldene, hatten die Sportler errungen.

„Unsere Athletinnen und Athleten hatten wirklich mitreißende Auftritte – nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch abseits der Wettkämpfe. Daher können wir

mehr als stolz auf sie sein“, sagte Karl-Heinz Hegenbart, Präsident des Landessportbundes Brandenburg, „das war wirklich beste Werbung für unser Sportland und für ganz Brandenburg. Sie haben unserem Land weltweit einmal mehr ein erfolgreiches und

sympathisches Gesicht gegeben.“