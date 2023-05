Bad Schandau - Der Nationalpark Sächsische Schweiz bereitet sich auf das lange Pfingstwochenende vor und warnt Besucherinnen und Besucher vor möglichen Waldbränden. „Ich appelliere an alle Waldbesucher, in allen Wäldern auch außerhalb des Nationalparks nicht zu rauchen und kein Feuer zu machen“, sagte der Leiter der Nationalparkverwaltung Uwe Borrmeister am Freitag. Am Pfingstsonntag sei bereits wieder die Waldbrandgefahrenstufe drei vorhergesagt. Demnach ist die Einhaltung des Feuerverbotes besonders wichtig.

Weil trotz des Freiübernachtungsverbots immer wieder Feuerstellen festgestellt werden, sollen sechs Beamte der Polizeidirektion Dresden die Nationalparkwacht bei Kontrollen unterstützen. Derzeit gilt zum Schutz der brütenden Vögel und der Jungtiere im Nationalpark noch bis 15. Juni das Verbot im Freien zu übernachten. Das Feuerverbot im Nationalpark hingegen gilt das ganze Jahr über.

Bei einer vergleichbaren Kontrolle mit Polizeiunterstützung kurz vor dem großen Waldbrand 2022 hatte die Nationalparkwacht trotz nächtlichem Betretungsverbot 23 Menschen im Nationalpark angetroffen.