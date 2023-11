Kremmen - Ein vermeintlicher Brandsatz in einem Bus in Kremmen (Oberhavel) hat Polizisten und Spezialkräfte auf den Plan gerufen. Der Fahrer eines Linienbusses entdeckte am Freitag in seiner Pause einen verdächtigen Gegenstand in seinem Gefährt und schätzte ihn als Molotowcocktail ein. Er brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Polizei. Beamte sicherten daraufhin Beweise und forderten Spezialkräfte an, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Während die Untersuchungen des Busses an der Haltestelle Bahnhof Kremmen andauerten, meldete sich ein 14-jähriger Schüler. Er fragte nach dem Verbleib seines im Bus vergessenen Physikexperimentes zum Thema Thermik. Dem Schüler wurde sein Exponat übergeben und der Linienverkehr wieder aufgenommen.