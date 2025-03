Eine Brandserie stellt Polizei und Feuerwehr vor Fragezeichen. Was ist passiert?

Brandstiftung in Jena - Mehrere Mülltonnen brennen

Mülltonnen brannten in Jena, die Feuerwehr musste eingreifen. (Symbolbild)

Jena - Mehrere Mülltonnen in Jena sind nach Polizeiangaben Ziel von Brandstiftung geworden. In der Nacht ist die Feuerwehr deshalb eigenen Angaben zufolge zu drei Einsätzen ausgerückt. Die angezündeten Mülltonnen befinden sich in einem Radius von etwa einem Kilometer zueinander, weshalb die Polizei von zusammenhängenden Taten ausgehe, erklärte ein Sprecher.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sei Schlimmeres verhindert worden, hieß es weiter. Trotz umfänglicher Fahndungsmaßnahmen konnten bisher keine Tatverdächtigen identifiziert werden.