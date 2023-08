Langenhagen - Nach dem Feuer in einer Klinik in Langenhagen bei Hannover, bei dem eine 52-Jährige starb, ist die Brandursache weiter unklar. Aktuell ist die betroffene Station geschlossen. Warum sich das Feuer in dem Zimmer so schnell ausgebreitet habe, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Schaden beträgt rund 250.000 Euro. Die Leiche soll diese oder spätestens nächste Woche obduziert werden.

Eine 82 Jahre alte Patientin, die ebenfalls in dem Zimmer lag, hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde schwer verletzt in ein anderes Krankenhaus gebracht. Von ihr erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise. Die 82-Jährige soll demnächst vernommen werden, wie der Sprecher weiter mitteilte.

Das Feuer war am späten Sonntagabend ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus einem Zimmer im dritten Obergeschoss. Zusammen mit dem Klinikpersonal evakuierte die Feuerwehr die Station. Der Leichnam der Patientin konnte erst nach Abschluss der Löscharbeiten geborgen werden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte dann eine Obduktion beantragt.