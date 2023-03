Hamburg - In einem Testspiel während der Länderspielunterbrechung hat der Hamburger SV gegen den Liga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig eine Niederlage kassiert. Am Donnerstagmittag verlor der Dritte der 2. Fußball-Bundesliga 1:2 (0:2) auf einem Trainingsplatz in der Nähe des Volksparkstadions gegen das Team aus Niedersachsen.

Ausgerechnet der ehemalige HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer (12. Minute) erzielte den ersten Treffer für die Gäste, die derzeit auf dem Abstiegs-Relegationsrang in Liga zwei stehen. Niko Kijewski (19.) erhöhte kurz darauf für die Eintracht. Sonny Kittel (88.) sorgte durch einen strammen Schuss kurz vor Spielschluss für den Anschlusstreffer.

Beide Teams gaben Reservespielern eine Chance. Hamburgs Trainer Tim Walter setzte etwa die Talente Elijah Krahn und dem 17 Jahre alten Omar Abdel Megeed ein. Braunschweigs Coach Michael Schiele testete Winterneuzugang Tarsis Bonga im Angriff. Im Januar hatte der HSV daheim 4:2 gegen die Eintracht gewonnen.