In der vergangenen Saison war nur ein Teil der Gästefans zugelassen. Noch ist unklar, ob es auch in dieser Saison wieder zu dieser Maßnahme kommt.

Braunschweig - Das Niedersachsen-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 findet am 26. Oktober im Eintracht-Stadion statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor. Angepfiffen wird die Partie des zehnten Spieltags um 13.30 Uhr.

Die Begegnungen zwischen den beiden Clubs waren durch die Feindschaft der beiden Fanlager in der Vergangenheit immer wieder von zum Teil massiven Ausschreitungen begleitet worden. Angesichts dessen hatte es in der vergangenen Saison einen Teilausschluss von Gästefans in den Stadien gegeben. Ob es auch in dieser Spielzeit dazu kommt, ist bis jetzt nicht entschieden.