Hampus Finndell wechselt von Djurgardens IF in Stockholm nach Niedersachsen. Aus der Leihe kann beim Ligaverbleib der Eintracht ein Kaufgeschäft werden.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga den Schweden Hampus Finndell verpflichtet. Das gab der Tabellen-16. am Donnerstag in den letzten Stunden der Transferfrist bekannt. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Erstliga-Club Djurgardens IF in Stockholm und wird von der Eintracht zunächst nur bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen. Sollten die Niedersachsen in der Zweiten Liga bleiben, gibt es eine Kaufoption für den langjährigen schwedischen Junioren-Nationalspieler.

„Mit Hampus Finndell gewinnen wir einen Spieler dazu, der perfekt in unser gesuchtes Anforderungsprofil für die Position im zentralen Mittelfeld passt“, sagte der Braunschweiger Sportdirektor Benjamin Kessel.