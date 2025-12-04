Bislang war der frühere U21-Nationalspieler Florian Flick nur vom 1. FC Nürnberg an Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Das hat sich jetzt geändert.

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den bislang nur ausgeliehenen Mittelfeldspieler Florian Flick fest verpflichtet. Der 25-Jährige kam im Sommer vom 1. FC Nürnberg zur Eintracht. Nach zehn Pflichtspiel-Einsätzen greift eine Kaufpflicht in dem Leihvertrag. Flicks neuer Kontrakt in Braunschweig ist bis 2028 gültig und würde auch im Fall des Abstiegs in die 3. Liga weiterlaufen.

„Ich habe mich vom ersten Tag an super wohl und willkommen bei der Eintracht gefühlt und bin dementsprechend glücklich, dass der gemeinsame Weg auch über das Saisonende hinaus weitergeht“, sagte der frühere deutsche U21-Nationalspieler, der auch schon für Waldhof Mannheim und Schalke 04 spielte.

Aktuell fällt Flick bis zum Ende des Jahres aus, weil er sich am vergangenen Samstag beim Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern eine schwere Risswunde und Muskelverletzung im Oberschenkel zuzog. Er musste noch am selben Wochenende operiert werden.