Eintracht Braunschweig muss am Samstag beim 1. FC Nürnberg antreten. Trainer Scherning hofft auf eine Leistung wie in der ersten Halbzeit gegen Hertha BSC. Ein Innenverteidiger fehlt.

Braunschweig - Eintracht Braunschweigs Trainer Daniel Scherning will im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg an die erste Hälfte der Partie gegen Hertha BSC anknüpfen. Beim 1:1 gegen die Berliner am vergangenen Wochenende hätte man gesehen, dass die Eintracht „jeder Mannschaft Probleme bereiten“ könne, sagte Scherning vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Gleichzeitig warnte der Coach des Tabellen-15. aber auch: „Wenn wir nachlassen, dann wird es gegen jede Mannschaft schwer.“

Dass die Nürnberger seit fünf Spielen sieglos sind, ist für den Eintracht-Trainer nicht relevant. „Mich interessiert mehr die Art und Weise, wie sie spielen. Da erkennt man eine klare Spielidee“, sagte der 40-Jährige, der die Franken als eine „sehr spielstarke Mannschaft“ bezeichnete, am Donnerstag.

Verzichten müssen die Braunschweiger am Samstag auf Hasan Kurucay. Der Innenverteidiger ist nach seiner Roten Karte aus dem Hertha-Spiel für zwei Begegnungen gesperrt und wird auch am 8. März im Abstiegsduell gegen Hansa Rostock fehlen.