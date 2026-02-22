Eintracht Braunschweig kommt im Abstiegskampf nicht voran. Nach dem 1:3 in Elversberg wird der Trainer deutlich.

Elversberg - Bei Eintracht Braunschweig wird es im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wieder ungemütlich. Nach dem 1:3 (1:2) beim Tabellendritten SV Elversberg kritisierte Trainer Heiner Backhaus seine Mannschaft massiv. „So wird es nicht reichen, in der Liga zu bleiben“, sagte der Coach.

Backhaus schoss sich in einem Sky-Interview sogar auf den 18-jährigen Stürmer Ken Izekor ein, der erst seit drei Wochen für die Eintracht spielt und in den letzten zehn Minuten beim Stand von 1:3 zu seinem Zweitliga-Debüt kam: „Wenn ich als 18-Jähriger zehn Minuten spielen darf, dann muss ich hier den Rasen anzünden. Dann muss ich um jeden Grashalm kämpfen.“

Nächste Woche Abstiegskampf-Duell

Nach nur einem Sieg in den sechs Rückrunden-Spielen ist der Braunschweiger Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Die Probleme sind in Teilen hausgemacht. Ohne Not kamen und gingen im Januar jeweils sieben Spieler. Nach 14 Kaderbewegungen in diesem Winter stellt Backhaus nun fest, dass mehrere Neuzugänge noch nicht fit seien oder seine Spielidee noch nicht verinnerlicht hätten.

Nächster Gegner ist ein Abstiegskampf-Konkurrent: „Gegen Preußen Münster geht es, denke ich, um sechs Punkte“, sagte der Braunschweig-Coach.