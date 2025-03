Braunschweig - Einen Tag vor dem Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 hat der Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ein Abschlusstraining vor rund 3000 Fans absolviert. Die Braunschweiger zogen dafür extra vom Trainingsplatz in ihr Stadion um.

Das Spiel selbst will die Braunschweiger Fanszene am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) allerdings boykottieren. Die Anhänger protestieren damit gegen den in dieser Saison verordneten Teilausschluss von Gästefans bei den Spielen zwischen Braunschweig und Hannover. In den vergangenen Jahren war es bei den Duellen der beiden rivalisierenden Clubs immer wieder zu Ausschreitungen gekommen.

„Extreme Motivationsspritze“

Hannover 96 verzichtete an diesem Wochenende auf ein Abschlusstraining vor den eigenen Fans. Der Favorit trainiert bereits seit mehreren Tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um den Braunschweigern keine Hinweise auf Taktik und Aufstellung am Sonntag zu geben.

„Ich glaube nicht, dass es zu mehr Druck führt, sondern dass es nochmal eine extreme Motivationsspritze ist, wenn du hier den Tag vorher vor so vielen Fans trainieren darfst. Das ist doch das Schönste auf der Welt“, sagte Braunschweigs Trainer Daniel Scherning. „Die Fans geben uns mit diesem Moment eine maximale Unterstützung und viel Kraft für den Spieltag. Für uns stand es nie zur Debatte, das zu verändern.“