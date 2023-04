Braunschweig - Erleichterung in Braunschweig: Für die Karstadt-Filiale in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens gibt es doch eine Zukunftsperspektive. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof und die Volksbank Brawo als Vermieterin haben sich auf ein Konzept zur langfristigen Entwicklung des Warenhauses verständigt. Dies teilte die Volksbank am Dienstag mit. Nach der Schließung zweier anderer Häuser des Konzerns in Braunschweig bleibe ein wichtiger Anker erhalten, sagte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum.

Der Standort Braunschweig stand auf einer Schließungsliste, die ein Sanierungsplan für Galeria Karstadt Kaufhof bundesweit vorsah. Als Reaktion hatte unter anderem die niedersächsische Landesregierung angekündigt, sich für den Erhalt der Standorte einzusetzen. In mehreren Bundesländern kam es auch Protesten der Mitarbeiter gegen den Sanierungskurs des Unternehmens.