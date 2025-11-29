Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für Braunschweig. Trainer Backhaus hat den richtigen Riecher mit den Änderungen in der Startelf. Die Freude wird allerdings getrübt.

Braunschweig - Mit einer couragierten Leistung hat Eintracht Braunschweig seine Niederlagenserie beendet und die Abstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Nach zuvor vier Niederlagen am Stück bezwang die Elf von Trainer Heiner Backhaus den Tabellensechsten 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (1:0) und eroberte damit den 15. Rang. Allerdings hat sich Eintracht-Profi Florian Flick am Ende der ersten Halbzeit in einem Zweikampf wohl eine schwere Verletzung zugezogen und wurde mit einer Trage abtransportiert.

Genaue Diagnose bei Flick liegt noch nicht vor

Nach ersten Berichten handelt es sich bei dem Mittelfeldspieler um eine Risswunde im Oberschenkel- und Kniebereich. Trainer Backhaus sagte beim TV-Sender Sky: „Er war ansprechbar und hat uns noch gesagt: Haut sie weg. Das war die Motivation für uns.“ Eine genaue Diagnose der Verletzung und die Ausfalldauer sind noch nicht bekannt.

Mit gleich vier Änderungen brachte Braunschweigs Chefcoach frischen Schwung ins Team. Vor allem die Hereinnahme von Max Marie und die Rückkehr von Torjäger Erencan Yardimci belebten das Braunschweiger Spiel. Nach einigen guten Möglichkeiten belohnte Marie die Bemühungen seines Teams und erzielte den verdienten Führungstreffer in der 34. Minute. Yardimci erhöhte nach der Pause bei einem Konter auf 2:0 und erzielte dabei seinen vierten Saisontreffer. Die Pfälzer kamen noch zu einigen Möglichkeiten, die beste vergab Richmond Tachie mit einem Kopfball (86.).