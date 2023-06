Braunschweig - Mit dem neuen Trainer Jens Härtel und einem stark veränderten Spielerkader hat Eintracht Braunschweig am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga begonnen. Beim Trainingsauftakt am Eintracht-Stadion fehlten im Vergleich zur Vorsaison einige Profis - darunter wichtige Leistungsträger wie Spielmacher Immanuel Pherai (vor einem Wechsel zum Hamburger SV) sowie Innenverteidiger Filip Benkovic (zurück zu Udinese Calcio).

Von den bislang sechs Neuzugängen sollen allein drei die Abwehr verstärken: Marvin Rittmüller kam vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim, der erfahrene Sebastian Griesbeck von der SpVgg Greuther Fürth. Robert Ivanov (Warta Posen) fehlte am Donnerstag, weil er noch mit der finnischen Nationalmannschaft unterwegs ist.

Bedarf haben die Braunschweiger noch im Angriff und im offensiven Mittelfeld. Es fehlt ein Ersatz für den Niederländer Pherai sowie eine Alternative zu den beiden verletzungsanfälligen Stürmern Anthony Ujah und Luc Ihorst. Die neu verpflichteten Rayan Philippe (FC Swift Hesperingen) und Johan Gomez (FSV Zwickau) reichen als Verstärkungen für die Offensive noch nicht aus. Am Donnerstag wurde der Wechsel des Österreichers Tino Casali bekannt, der auf der Torwart-Position für einen Konkurrenzkampf mit Stammkeeper Ron-Thorben Hoffmann sorgen soll.

Die Braunschweiger haben es zum ersten Mal seit 2017 geschafft, sich in der 2. Bundesliga zu halten. Ansonsten erlebten sie in den vergangenen fünf Jahren je zwei Ab- und zwei Aufstiege. Weil die Club-Führung dem bisherigen Trainer Michael Schiele nach zwei erfolgreichen Jahren keine Weiterentwicklung der Mannschaft mehr zutraute, wurde der 54 Jahre alte Härtel als Nachfolger geholt.