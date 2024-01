Braunschweig - Der Verkehr ist am Montag in Braunschweig aufgrund der Bauernproteste sehr stark beeinträchtigt. Busse müssen ausweichen und für Autos ging am Vormittag teils nichts mehr, wie ein Polizeisprecher aus der zweitgrößten Stadt des Landes berichtete. 600 bis 700 Landmaschinen seien bereits im Stadtgebiet unterwegs. Die größte Versammlung wütender Bauern mit ihren Traktoren erwarten die Beamten gegen 13.00 Uhr auf dem zentralen Schlossplatz. Bisher seien die Demos teils emotional, aber auch kooperativ abgelaufen, sagte der Polizeisprecher am Mittag.