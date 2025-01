André Breitenreiter ist wieder da - und soll in Hannover das schaffen, was ihm vor acht Jahren schon einmal gelungen ist.

Hannover - Bei strahlendem Sonnenschein und vor rund 500 Fans ist André Breitenreiter bei Hannover 96 in seine zweite Amtszeit gestartet. Der 51-Jährige hat beim Fußball-Zweitligisten die Nachfolge von Stefan Leitl angetreten, von dem sich die Niedersachsen nach Weihnachten getrennt hatten.

„Schön, dass Sie wieder da sind“, begrüßte eine Zuschauerin Breitenreiter, der bereits von 2017 bis 2019 in Hannover tätig war. 2017 schaffte der Ex-Profi mit den 96ern den Aufstieg in die Bundesliga. Die Rückkehr in die Erste Liga ist auch dieses Mal das Ziel. Aktuell ist Hannover Tabellensiebter, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei.