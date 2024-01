Bremen - Bremen will mit kostenlosen Bautrocknern und einem Pump-Service der Feuerwehr in Hochwassergebieten helfen, Keller und Wohnungen zu trocknen. „In Krisen müssen wir pragmatisch und schnell handeln“, sagte Finanzsenator Björn Feckern (Grüne) in einer Mitteilung am Freitag. Über das Deutsche Rote Kreuz wurden demnach mehrere Dutzend Bautrockner reserviert, die Anwohnerinnen und Anwohnern in den vom Hochwasser betroffenen Ortsteilen Timmersloh und Borgfeld zur Verfügung gestellt werden sollen. So solle dabei unterstützt werden, Häuser und Wohnungen schnellstmöglich wieder zu trocknen und damit weitere Folgeschäden zu vermeiden, sagte Feckern.

Das Innenressort kündigte zudem an, dass die Bremer Feuerwehr nach dem Ende der Hochwasserlage anbieten werde, vollgelaufene Keller in den Überschwemmungsgebieten auszupumpen. Wann das soweit sein wird, ist den Angaben zufolge noch unklar - auch da das Grundwasser noch sehr hoch stehe und teils in die Keller drücke, hieß es.