Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat das Stürmertalent Abdenego Nankishi für eine weitere Saison an den niederländischen Erstliga-Aufsteiger Heracles Almelo ausgeliehen. Das gaben die Bremer am Donnerstag bekannt. Der 20-Jährige brachte es in der abgelaufenen Saison auf elf Einsätze und zwei Tore für den Club. „Abed hatte verletzungsbedingt ein paar Probleme in der vergangenen Saison. Für ihn ist es jetzt wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Daher haben wir uns mit Almelo darauf verständigt, die Leihe um eine weitere Spielzeit zu verlängern“, sagte Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz.