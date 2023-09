Wenn es an diesem Donnerstag um 11 Uhr blinkt, schrillt oder leuchtet, besteht kein Grund zur Aufregung. Denn beim bundesweiten Warntag wird lediglich ein Probealarm ausgelöst - auch in Bremen und Niedersachsen.

Bremen/Hannover - Beim bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag (14. September) heulen auch in Niedersachsen und Bremen wieder testweise die Sirenen, Handys geben einen Alarmton ab und auf Social-Media-Kanälen erscheinen Warntexte. Die Probewarnung wird gegen 11.00 Uhr vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ausgelöst. Diese wird automatisch an alle angeschlossenen Warnmittel versandt, darunter auch Rundfunksender und Medienunternehmen. Die Entwarnung wird gegen 11.45 Uhr ausgelöst.

In der Praxis sind bundesweite Warnungen - abgesehen vom Probealarm - der Ausnahmefall. Meist wird lokal oder regional gewarnt, etwa vor Überflutungen oder Waldbränden. So wurde zum Beispiel über das Handy-Warnsystem Cell Broadcast in Niedersachsen am 9. Juli 2023 im Landkreis Cloppenburg vor schwerem Gewitter mit Starkregen gewarnt.