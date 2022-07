Bremen verlängert Vertrag mit Nachwuchstorwart Backhaus

Bremen - Werder Bremen hat den Vertrag mit Nachwuchstorwart Mio Backhaus verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit, ohne wie immer keine Angaben über die Vertragslaufzeit zu machen. Der 18 Jahre alte Junioren-Nationaltorhüter spielt seit 2018 für die Grün-Weißen. „Mio verfügt über großes Potenzial und hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Auch in der neuen Spielzeit wird er regelmäßig Teil der Trainingsgruppe bei den Profis sein“, sagte Fußball-Chef Clemens Fritz über Backhaus, der ansonsten in der A-Junioren Bundesliga spielen wird.