Bremen - Nach dem Sieg der SPD bei der Bremen-Wahl spricht viel für eine Fortsetzung des bisherigen rot-grün-roten Regierungsbündnisses: Die SPD will am Mittwochabend nach einer Sitzung des Landesvorstands bekanntgeben, mit wem sie Koalitionsgespräche aufnehmen will. Nach Informationen des „Weser-Kuriers“ wird Bremen aller Voraussicht nach weiter von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken regiert. Vertreter von SPD, CDU, Grünen und Linken wollten sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Linke und Grüne bereiten sich jedoch bereits auf eine mögliche Regierungsbeteiligung vor. Die Linke lud für Donnerstag (18.30 Uhr) zu einem außerordentlichen Landesparteitag ein. Thema werde die Regierungsbildung im Land Bremen sein, hieß es in einer Mitteilung. Die Grünen planen für Samstag (10.30 Uhr) eine Mitgliederversammlung, auf der Tagesordnung steht ein Antrag des Landesvorstands zum möglichen Eintritt in Koalitionsverhandlungen, wie es in der Mitteilung heißt.

In den vergangenen Tagen hatten die Sozialdemokraten mit den Grünen, der Linken und der CDU Sondierungsgespräche geführt. Die SPD war als Gewinnerin aus der Bürgerschaftswahl am 14. Mai hervorgegangen.