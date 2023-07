Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in den kommenden Tagen auf den österreichischen Innenverteidiger Marco Friedl verzichten. Wie der Club am Montag mitteilte, hat sich der 25 Jahre alte Kapitän beim 5:2-Testspielsieg am Samstag gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen.

„Das ist natürlich schade, dass wir in dieser Phase der Vorbereitung auf Marco verzichten müssen. Wir gehen aber davon aus, dass er bis zum Pokalspiel wieder fit wird“, sagte Werder-Trainer Ole Werner. Die Bremer, die noch bis Samstag im Trainingslager im österreichischen Zillertal verweilen, spielen am 12. August beim Drittligisten Viktoria Köln.