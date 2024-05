Bremen - Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will am Freitag den Verfassungsschutzbericht 2023 des Landes vorstellen (12.00 Uhr). An dem Termin nimmt auch der Leiter des Bremer Amts für Verfassungsschutz, Thorge Koehler, teil. Berichtet werden soll unter anderem über die gestiegenen Herausforderungen an die Sicherheitsbehörden.

Im vergangenen Jahr hatte Mäurer vor der Radikalisierung einzelner Menschen im Internet gewarnt. Damals ging es um Islamismus, den Links- und Rechtsextremismus und die Gefahr von Spionage und Sabotage. Das Land Bremen ist nach Worten von Mäurer ein Zentrum des Islamismus.