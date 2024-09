Der Mittelfeldspieler Naby Keita spielt nach seiner Suspendierung im vergangenen April auch in dieser Saison keine Rolle mehr in den Planungen von Werder.

Bremen - Der beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen aussortierte Naby Keita steht womöglich vor einem Wechsel in die Türkei. Laut einem Medienbericht hat der türkische Erstligist Basaksehir Interesse an einer Verpflichtung des 29 Jahre alten Nationalspielers aus Guinea, dessen Vertrag in Bremen noch bis 2026 läuft. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 13. September geöffnet.

Werder plant nicht mehr mit dem im Vorjahr ablösefrei vom FC Liverpool gekommenen Mittelfeldspieler, der sich derzeit nur noch individuell bei den Grün-Weißen fit hält. Keita hatte in der Vorsaison lediglich 107 Minuten für den Bundesligisten auf dem Platz gestanden. Im April war er vom Verein bis zum Saisonende suspendiert worden, weil er sich geweigert hatte, als Ersatzspieler zu der Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen mitzufahren. Eine Rückkehr in den Bundesliga-Kader stand in diesem Sommer nicht zur Diskussion.