Parteien Bremer CDU-Chef tritt nach Äußerungen über AfD zurück

Ein politisches Beben hat am Freitagmorgen der Bremer CDU-Chef Meyer-Heder mit Äußerungen zur AfD ausgelöst. Zwar merkt er danach an, seine Aussagen hätten in der Öffentlichkeit anders gewirkt als er sie gemeint habe. Vom Parteivorsitz tritt er aber dennoch zurück.