Bremen - Die Bremer FDP wählt auf ihrem Parteitag am Samstag (10.00 Uhr) einen neuen Landesvorstand. Der bisherige Parteichef Thore Schäck kandidiert erneut, wie die FDP vorab mitteilte. Als seine Vertretung wollen sich Bettina Schiller und Marko Miholic zur Wahl stellen, auch sie gehören schon dem Landesvorstand an.

Schäck führt die Liberalen in Bremen seit 2020, bei der Wahl vor zwei Jahren wurde er mit überwiegender Mehrheit im Amt bestätigt. Der Unternehmer trat 2015 in die Partei ein und sitzt seit 2019 für die FDP in der Bremischen Bürgerschaft. Der 38-Jährige ist zugleich FDP-Fraktionsvorsitzender in Bremen.

Die FDP ist im rot-grün-rot regiertem Bremen in der Opposition. Bei der Bürgerschaftswahl 2023 erreichten die Liberalen 5,1 Prozent, sie sind mit fünf Abgeordneten im Parlament vertreten.