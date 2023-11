Bremen - Die besten regionalen Fernseh- und Webproduktionen werden am Freitag (20 Uhr) mit dem Bremer Fernsehpreis 2023 ausgezeichnet. Eine Jury um den ARD-Moderator Frank Plasberg hat aus 20 Nominierungen die Preisträgerinnen und Preisträger für sechs Kategorien ausgewählt. Radio Bremen verleiht die Auszeichnung im Auftrag der ARD mit Unterbrechungen seit 1974.

Nach Angaben von Radio Bremen gingen diesmal 116 Einreichungen aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 der deutschsprachigen Programme ein. Mit acht Nominierungen ist der Westdeutsche Rundfunk (WDR) ein Titelfavorit, ebenso der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mit fünf Preisanwärtern. Auf den Südwestrundfunk (SWR) entfallen drei Nominierungen. Außerdem dürfen Bayerischer Rundfunk (BR), Hessischer Rundfunk (hr), Norddeutscher Rundfunk (NDR) und Radio Bremen mit je einer Nominierung gespannt sein.

Zum zweiten Mal wird der Publikumspreis „Nah dran“ vergeben. Die Zuschauer konnten ihren Favoriten aus 28 Produktionen wählen. Mehr als 10.000 Menschen beteiligten sich den Angaben zufolge an der Abstimmung im Internet. Zwei Produktionen vom SWR und eine vom WDR bekamen die meisten Stimmen. Als musikalischer Gast des Abends wird der Frankfurter Indiepop-Künstler Henry and the Waiters erwartet.