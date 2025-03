Bremen - Der britische Regisseur Stephen Frears wird mit dem Bremer Filmpreis 2025 ausgezeichnet. Die Verleihung beginnt am Mittwoch (19.30 Uhr) im Theater Bremen, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Im Anschluss wird seine neue BBC-Serie „Brian and Maggie“ über das letzte Fernseh-Interview mit der britischen Premierministerin Margaret Thatcher erstmals in Deutschland gezeigt.

Frears erhält Auszeichnung für sein Lebenswerk

Für Festivalleiter Matthias Greving ist es nach eigenen Angaben eine besondere Ehre, den Regisseur nach Bremen zu holen. „Mit dieser Auszeichnung würdigen wir nicht nur die zahlreichen Preise und internationalen Ehrungen, die Stephen Frears im Laufe seiner beeindruckenden Karriere erhalten hat, sondern vor allem seinen unermüdlichen Innovationsgeist und seine Fähigkeit, immer wieder neue Perspektiven zu eröffnen“, teilte Greving mit.

Frears gilt als einer der bedeutendsten Filmemacher Großbritanniens und führte bei mehr als 70 Produktionen für Kino und Fernsehen Regie. Seit den 70er Jahren prägte er eine britische Filmkultur, die den Anspruch hatte, sich von Hollywood unabhängig zu machen. Mit dem Drama „Mein wunderbarer Waschsalon“ schaffte Frears seinen internationalen Durchbruch.

Bremer Filmfest zeigt bis zum Wochenende 115 Filme

Der Preis in Form eines goldenen Mopses ist mit 8000 Euro dotiert und wird immer zu Beginn des Festivals überreicht. Die Sparkasse Bremen und das Filmfest Bremen ehren mit dieser Auszeichnung Filmschaffende von internationalem Rang, die mit ihrem Werk das Kino nachhaltig geprägt haben.

Zu den Preisträgern zählen unter anderem Lars von Trier, Agnès Varda, Tilda Swinton, Nina Hoss, Caroline Link, Hape Kerkeling, Aki Kaurismäki und zuletzt John Malkovich. Beim Bremer Filmfest werden bis Sonntag 115 Filme verschiedener Genres gezeigt.