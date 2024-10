Bremen - Ein Schauspiel vor der Rolandstatue in Bremen läutet am Freitag (14.30 Uhr) die Feierlichkeiten rund um den Bremer Freimarkt ein. Dieser ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland. Nach dem Ertönen von Fanfarenklängen aus dem Haus der Bremischen Bürgerschaft sollen ein als „Bremer Roland“ verkleideter Erwachsener und ein als „kleiner Roland“ verkleidetes Kind über den Marktplatz reiten, wie das Innen- und Wirtschaftsressort mitteilten. Danach wird das Marktrecht aus dem Jahr 1035 verlesen und der kleine Freimarkt auf dem Marktplatz eröffnet. Am späteren Nachmittag startet der Freimarkt mit zahlreichen Fahrgeschäften und Essensbuden auf dem Festgelände auf der Bürgerweide nahe dem Hauptbahnhof.