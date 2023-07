Auch Roboter spielen Fußball. Sogar eine Weltmeisterschaft gibt es. Bei dem Wettbewerb in Frankreich holt ein Bremer Team in seiner Liga den Titel.

Bordeaux/Bremen - Roboter-Fußballer einer Bremer Mannschaft haben bei der Weltmeisterschaft RoboCup 2023 einen Titel errungen - ohne ein einziges Gegentor. Im weltweit größten Wettbewerb für intelligente Robotik gewannen sie in der sogenannten Standard Platform League. Es sei der zehnte Weltmeistertitel des Teams B-Human, teilte das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) Bremen am Dienstag mit. Das Turnier wurde im französischen Bordeaux veranstaltet.

Der RoboCup ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Wettbewerb für Robotik und Künstliche Intelligenz. Das Ziel der Veranstaltung ist es, die Forschung voranzubringen. Veranstaltet wurde der Wettkampf zwischen dem 4. und 10. Juli. Das Ganze funktioniert so: Die Menschen schreiben Algorithmen - und alles Weitere machen die Roboter. Sie werden während des Spiels nicht gesteuert.

Das Team B-Human der Universität Bremen und des DFKI trat in einer Liga an, in der alle Teams mit dem gleichen Modell spielten - dem humanoiden Roboter NAO der Firma Softbank Robotics -, aber unterschiedliche Softwares nutzten. Die Roboter des Bremer Teams können der Mitteilung zufolge ihre Positionen erkennen, sich an anderen Robotern vorbeischlängeln und präzise schießen. Das Ergebnis: 76 Tore in acht Spielen - und kein einziges Gegentor.