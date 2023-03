Bremen - Die Bremer Grünen haben ihre Kampagne für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai vorgestellt. Im Zentrum stehen die Themen zukunftsfähige Wirtschaft, soziale Sicherheit und Klimawandel, wie Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer am Montag in Bremen sagte. Der Slogan der Kampagne ist: „Weil es um alle geht.“

„Wir wollen grüne, zukunftsfähige Ökonomie“, sagte Spitzenkandidatin Maike Schaefer. „Aber wir wollen eben damit auch Arbeitsplätze sichern im Land Bremen“. Die Umstellung des Bremer Stahlwerks auf Wasserstoff sei ein wichtiges Projekt, sagte Schaefer. Beim Thema Wasserstoff könne auch Bremerhaven mit der Windenergie eine bedeutende Rolle spielen.

Die Plakate sollen an mehr als 1500 Standorten vom 18. März an zu sehen sein. Rund 100 Großflächen soll es geben. Die Grünen arbeiten im Wahlkampf mit der Berliner Agentur Dieckert Schmidt zusammen.