Bremen - Die Bremer Linke wählt auf ihrem Parteitag am Wochenende einen neuen Landesvorstand. Anna Fischer und Christoph Spehr kandidieren erneut für das Amt, wie die Partei mitteilte. Das Duo steht seit zwei Jahren gemeinsam an der Spitze der Partei, die Wahl am Samstagnachmittag (15.45 Uhr) findet turnusgemäß statt.

Spehr war schon von 2008 bis 2015 Vorsitzender der Bremer Linken. Seit 2019 führt er wieder die Partei im kleinsten Bundesland an und möchte die Aufgabe weiter übernehmen. Anna Fischer setzte sich bei der letzten Wahl gegen die langjährige Amtsinhaberin Cornelia Barth durch, die inzwischen zum Bündnis Sahra Wagenknecht gewechselt ist.

Auch über die Besetzung der Landesschiedskommission wird bei dem zweitägigen Parteitag abgestimmt. Die Linke will außerdem über den Rechtsruck in der Gesellschaft, die Schuldenbremse und Klimaschutz diskutieren.