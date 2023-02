Bremen - Werder Bremens Mitchell Weiser hatte in der Partie der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund doppelt Pech. Erst knallten der Defensivspieler und BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (52.) am Samstag beim 0:2 (0:0) der Hanseaten mit den Köpfen zusammen. Anschließend spielte der 28-Jährige mit Kopfverband weiter. Kaum hatte er sich von seinem Turban befreit, knickte er in einem Zweikampf mit dem linken Fuß um und musste ausgewechselt werden (69.). „Vom Kopf her scheint alles okay zu sein. Am Fuß ist das eher eine Verletzung des Sprunggelenks“, sagte Trainer Ole Werner. Genaueres könne aber erst am Sonntag gesagt werden.