Bremen - Nach fast 100 Tagen im Amt hat die Bremer Regierung eine positive Bilanz gezogen. „Die Frage ist ja immer: Packt man die Dinge an und schafft man es, die Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken? Das, glaube ich, haben wir in den hundert Tagen gezeigt“, sagte Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag. Die Probleme seien in der Zeit aber nicht alle gelöst. „Da müssen wir noch ein bisschen darauf warten.“

Als Beispiel für die gute Zusammenarbeit des Senats nannte Bovenschulte den Beschluss, den kommunalen Klinikverbund Gesundheit-Nord umzustrukturieren - und damit auch gegen viel Widerstand das Klinikum Links der Weser zu schließen. Bei einer solch schwierigen Entscheidung habe die Koalition zu einer gemeinsamen Haltung gefunden und diese geschlossen vertreten, betonte Bovenschulte.

Exemplarisch für die Arbeit in den ersten 100 Tagen sei auch die Einführung einer Alkohol- und Drogenverbotszone am Bremer Hauptbahnhof, das Anwerben von Fachkräften für Kitas und der Bürokratieabbau bei den Anträgen auf Wohngeld.

Der Bremer Senat ist am 13. Oktober seit 100 Tagen im Amt, am 5. Juli wählten die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft die neue Regierung mit Bovenschulte an der Spitze. Die SPD stellt fünf Mitglieder, die Grünen und die Linke jeweils zwei. Zum Senat gehört zudem der Bevollmächtigte Bremens beim Bund.