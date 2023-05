Sollen Tampons und Binden an Schulen kostenlos sein? In der Stadt Bremen hat es einen entsprechenden Versuch an mehreren Lehranstalten gegeben. Am Donnerstag hat sich das Bildungsressort zum Ergebnis geäußert.

Bremen - Kostenlose Menstruationsartikel an Schulen sind immer wieder ein Thema - in der Stadt Bremen begrüßen mehrere Lehranstalten die Gratis-Abgabe von Tampons und Binden. Das hat ein mehrmonatiger Versuch an Schulen ergeben, wie das Bildungsressort am Donnerstag mitteilte. Das Ressort will künftig ermöglichen, dass alle Schulen in der Stadt die Hygieneartikel kostenlos zur Verfügung stellen können. Die Umsetzung soll den Bildungseinrichtungen überlassen bleiben.

„Die Versorgung mit Tampons und Binden muss genauso wie die mit Klopapier selbstverständlich sein“, sagte Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD). Die Menstruation sei anfänglich oft ein schambesetztes Thema. Hinzu kämen Kosten für die Hygieneartikel.

„Die Schulen ziehen ein überwiegend positives Fazit“, hieß es in einer Mitteilung des Ressorts. Sieben Schulen wollen die kostenlose Herausgabe der Produkte fortführen, drei davon allerdings nur unter Aufsicht. Eine weitere Schule sprach sich kurzfristig gegen eine Beteiligung an dem Versuch aus. Laut Ressort stellt das in dem Fall keine grundsätzliche Ablehnung dar. Mit dem Versuch sollte in Erfahrung gebracht werden, wie viele Mädchen und Frauen das Angebot nutzen. Zur Abgabe wurden Ausgabeautomaten und Körbe gebraucht.

Die Kosten für die Produkte beliefen sich je Schule auf maximal 30 Euro im Monat, wie das Ressort mitteilte. Hinzu kämen einmalige Ausgaben für Körbe und Automaten. Die Automaten kosteten zwischen 150 und 200 Euro. An dem Versuch beteiligten sich allgemeinbildende und berufsbildende Schulen.