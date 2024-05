An Jovic, Kostic und Gacinovic erinnert man sich in Frankfurt gerne zurück. Das Trio steht im EM-Kader Serbiens. Im Aufgebot ist aber nur ein aktueller Bundesligaprofi - und zwar aus Bremen.

Belgrad - Mit Abwehrspieler Milos Veljkovic (28) von Werder Bremen hat es nur ein Bundesligalegionär ins EM-Aufgebot der serbischen Fußball-Nationalmannschaft geschafft. Im 26er-Kader von Nationaltrainer Dragan Stojkovic stehen aber auch drei Profis, die mehrere Jahre für Eintracht Frankfurt gespielt haben. Luka Jovic (AC Mailand), Filip Kostic (Juventus Turin) und Mijat Gacinovic (AEK Athen) sollen mithelfen, dass die Serben in Gruppe C weiterkommen.

Die Gegner sind am 16. Juni England, am 20. Juni Slowenien und schließlich am 25. Juni Dänemark. Aus dem Aufgebot ragt in der Offensive Dusan Vlahovic heraus. Der Stürmer von Juventus Turin war in dieser Saison mit 16 Treffern hinter Lautaro Martinez (24) der zweitbeste Torjäger in der Serie A.