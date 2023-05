Das Land Bremen ist in 596 Wahlbezirke unterteilt. Während in Bremerhaven am Montag bereits alle 97 ausgezählt waren, dauert die Auszählung der Stimmen in der Stadt Bremen weiter an.

Bremen - Zwei Tage nach der Bürgerschaftswahl in Bremen ist rund die Hälfte der Wahlbezirke ausgezählt worden. Von 596 Gebieten waren am Dienstagvormittag 289 ausgezählt, wie die Landeswahlleitung mitteilte. In Bremerhaven waren bereits am Montag alle Wahlbezirke ausgewertet. Demnach hat die SPD in der Seestadt mit 29 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Die BiW erreichten 22,7 Prozent, knapp vor der CDU mit 21,3 Prozent. Die Grünen landeten in Bremerhaven bei 13,2 Prozent der Stimmen, die Linke erreichte 6,1 Prozent. Die FDP schaffte 5,2 Prozent.

In der Stadt Bremen waren am Dienstagvormittag 192 von 499 Bezirken ausgezählt. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl wird erst für Mittwoch erwartet. Nach der letzten amtlichen Hochrechnung liegt die SPD deutlich vor der CDU. Bislang hält sich die SPD offen, mit wem sie koalieren will.