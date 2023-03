München - Außenseiter Bremerhaven ist zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals um die deutsche Eishockey-Meisterschaft eine Überraschung gelungen. Beim souveränen Hauptrundensieger EHC Red Bull München gewannen die Fischtown Pinguins von Trainer Thomas Popiesch am Mittwochabend das erste von maximal sieben Duellen mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Ross Mauermann und Doppeltorschütze Markus Vikingstad trafen für die Norddeutschen, die in Torhüter Maximilian Franzreb einen starken Rückhalt hatten. Seinen zweiten Treffer erzielte Vikingstad 24 Sekunden vor dem Ende ins verwaiste Tor.

Damit führt Bremerhaven in der Viertelfinalserie mit 1:0. Erst wer viermal gewinnt, zieht ins Halbfinale ein. Bremerhaven hatte die Vorrunde als Tabellenachter abgeschlossen und sich in der ersten Playoff-Runde gegen die Nürnberg Ice Tigers durchgesetzt. München war direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Im zweiten Viertelfinalduell am Freitag hat der Außenseiter Heimrecht.