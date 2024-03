Wolfsburg/Bremerhaven - Hauptrundensieger Bremerhaven ist nur noch einen Sieg vom Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga entfernt. Die Fischtown Pinguins gewannen am Freitag auch das dritte Viertelfinalspiel gegen den Vize-Meister ERC Ingolstadt mit 4:3 (0:1, 2:1, 1:1) nach Verlängerung. Matchwinner war einmal mehr Top-Scorer Jan Urbas, der den entscheidenden Treffer in der fünften Minute der Overtime erzielte.

Das Team des scheidenden Trainers Thomas Popiesch kann damit bereits am Sonntag in Ingolstadt erstmals überhaupt seit dem DEL-Aufstieg 2016 das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreichen.

Für die Grizzlys Wolfsburg könnte die Saison dann indes bereits vorbei sein. Nach dem 3:4 (1:0, 0:3, 2:1) gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München steht es in der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen nötig sind, 0:3. „Man braucht vier Siege und solange München die nicht hat, glauben wir dran“, sagte Wolfsburgs Torhüter Hannibal Weitzmann bei MagentaSport. Weitzmann bekam diesmal den Vorzug vor dem bislang in der Serie schwächelnden Nationalkeeper Dustin Strahlmeier.