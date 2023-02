Das kleinste Bundesland Bremen hütet seine Eigenständigkeit als großen Schatz. Was aber, wenn in dem Zwei-Städte-Staat der kleinere Partner Bremerhaven auf fremden Pfaden zu wandeln scheint?

Bremerhaven - Bremerhaven ist eine der schönsten Städte Niedersachsens. Das lässt jedenfalls eine neue Werbebroschüre vermuten: „Lieblingsort - die schönsten 21 Städte in Niedersachsen“, herausgegeben von der Marketinggemeinschaft Aboutcities. 20 Städte von Braunschweig bis Wolfsburg buhlen um Touristen und eben als 21. die Seestadt Bremerhaven.

Die Broschüre hat im Nordwesten Stirnrunzeln ausgelöst. Hat das große Niedersachsen absichtlich oder unabsichtlich eine Stadt eingemeindet, die zum Bundesland Bremen gehört? Oder - ketzerischer Gedanke - finden sich in Niedersachsen keine 21 lohnenden Städteziele und der kleine Nachbar muss aushelfen?

Die Antwort ist einfach: Das räumlich etwa 60 Kilometer von Bremen entfernte Bremerhaven arbeitet als Reiseziel seit jeher mit dem niedersächsischen Umland zusammen. Viele Nordsee-Urlauber erkunden als Tagestouristen in Bremerhaven den Hafen, den Zoo am Meer, das Klimahaus oder das Auswandererhaus. Die meisten reisen aus dem angrenzenden Landkreis Cuxhaven an.

Tourismus und Tourismusmarketing seien nicht an politische Grenzen gebunden, sagt Christian Kaufmann als Vorsitzender von Aboutcities. Touristen bewegten sich eher in landschaftlichen Zusammenhängen. „Die gemeinsame Positionierung unserer Destinationen ist beispielhaft“, sagt Kaufmann, der den Wolfsburg Store der WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH leitet. Eben: Auch dem Brocken im Harz ist es egal, ob er aus Sachen-Anhalt oder Niedersachsen erklommen wird.

About Cities als Marketinggemeinschaft niedersächsischer Städte besteht seit 2013. Bremerhaven ist Gründungsmitglied und sogar Sitz der Geschäftsstelle. „Wir argumentieren: Dem Touristen als Endkunden ist es egal“, sagt Geschäftsstellenleiterin Vanessa Wilke.

Bremerhaven gehöre zu mehreren Tourismus-Netzwerken über Ländergrenzen hinweg, heißt es auch bei der städtischen Marketing-Gesellschaft Erlebnis Bremerhaven. Dazu zählen die ältere Nordsee GmbH, die neue Tourismusagentur Nordsee GmbH (Tano), About Cities oder die Deutsche Fischgenuss-Route von Bremen bis nach Schleswig-Holstein.

Die Auswahl der schönsten Städte Niedersachsens in der Broschüre erklärt sich aus der Mitgliedschaft bei Aboutcities. Demnach ist Mitglied Hannover schön, die Nicht-Mitglieder Emden oder Cuxhaven sind es nicht. Verzeichnet sind alle 17 Mitglieder und 4 Gäste: Lingen gehörte bis Ende 2022 dazu; Goslar, Hameln und Lüneburg prüfen den Angaben nach einen Beitritt zu Aboutcities.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht indes keinen Anschlag auf die territoriale Unversehrtheit seines Bundeslandes. „Bremerhaven ist eine attraktive Stadt mit vielen Attraktionen - gerade auch im Tourismus“, sagt er. „Ich kann gut verstehen, dass die Niedersachsen sich damit schmücken wollen.“